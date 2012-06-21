На думку спецпредставника США російська агресія є викликом для всієї Європи Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Курт Волкер назвав агресію Російської Федерації (РФ) на Донбасі «ризиком для всієї Європи».
Про це повідомляє «112 Україна».
«Ми зібралися тут, коли на європейському континенті йдуть бойові дії. Звідси – це менше ніж дві години літаком. Цього не повинно було статися взагалі, і тепер ми повинні припинити людські страждання. Адже в конфлікті вже загинуло майже 10 тисяч осіб. Мільйони були змушені покинути свої будинки. Це виклик не тільки для України, це ризик для усієї Європи», – заявив Волкер.
Нагадаємо, Курт Волкер і глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс обговорили ситуацію в Україні сьогодні, 22 серпня 2017 року.
Так, за словами міністра, міжнародне співтовариство має активізувати свої зусилля і спонукати РФ виконати зобов'язання, взяті на себе кілька років тому, вивести зброю зі східної України і припинити підтримку бойовиків.
«Рішення США призначити досвідченого дипломата, який добре знає цей регіон, свідчить про те, що США зацікавлені у зміцненні своєї ролі в Україні та в регіоні при пошуку конкретного вирішення ситуації», – заявив Линкявичус.