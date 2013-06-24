росія зневажливо ставиться до зусиль щодо відновлення миру. рф — єдине джерело жорстокої війни та єдина причина, чому наслідки цієї війни завдають шкоди всьому світу, різним народам на всіх континентах. Ніхто не може відчувати, що їхні кордони захищені, а безпеку їхніх людей гарантовано, доки рф намагається зробити агресію й крадіжку чужих земель глобальною нормою. Припинення російського терору й виведення російських військ з усієї території України — єдине, що здатне зупинити війну. Україні та всьому світу не потрібні ані заморожені конфлікти, ані війни, що тліють. Потрібен мир. А для цього потрібні глобальні зусилля. Дякую всім, хто здатен до таких зусиль і допомагає Україні, а отже, своїй власній безпеці.

Таку заяву Президент Володимир Зеленський зробив під час пресконференції за результатами перемовин у Києві з лідерами африканських країн. Зокрема з президентами Союзу Коморських Островів, Південно-Африканської Республіки, Республіки Сенегал, Республіки Замбія, з прем’єр-міністром Арабської Республіки Єгипет, а також спецпредставниками президентів Республік Конго та Уганда.

Глава Української держави переконаний, що голос африканського континенту повинен чути світ, зокрема коли йдеться про фундаментальні безпекові питання й відновлення реальної сили Статуту ООН та всієї системи міжнародного права.

Під час перемовин Володимир Зеленський презентував гостям українську формулу миру й поінформував, як конкретні її пункти сприятимуть відновленню повної безпеки для України та всіх інших держав і народів, які так чи інакше страждають від наслідків російської агресії.

«Продовольча безпека, радіаційна, безпека мореплавства, стабільність глобальних ринків і соціальний спокій у світі — усе це можливе лише тоді, коли агресії не буде й коли буде реалізовано формулу миру. Усі нації світу заслуговують жити вільно, без нав’язування чужої волі військовим чи політичним шляхом. Дякую всім учасникам зустрічі за підтримку принципу територіальної цілісності держав та захищеності націй від агресій. Бачу перспективу нашої спільної роботи над конкретними пунктами формули миру. Запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який готуємо», — цитує слова Президента його Офіс.

Під час перемовин йшлося також про російський теракт на Каховській ГЕС та його наслідки для людей, довкілля й інфраструктурних об’єктів, зокрема для Запорізької атомної електростанції, яку російські війська окупували понад рік тому й використовують як прикриття для обстрілів українських міст.

«Радіація не знає кордонів між державами й може досягти будь-якого континенту. Лише деокупація ЗАЕС та її повернення під український контроль може гарантувати надійний захист від радіаційних інцидентів на станції. Єдине, що цікавить росію, — це збільшення виробництва ракет для терору й нові злочини проти людей та міжнародного порядку, проти природи й Статуту ООН. Будь-які переговори керівництво рф сприймає як можливість накопичити силу й розширити агресію, і Україна вже в цьому переконалася», — наголосив Володимир Зеленський.

На зустрічі обговорено й питання продбезпеки світу. Президент акцентував, що Україна реально допомагає світу й конкретно — багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продринку. Що постачання продовольства має бути надійно гарантоване, і право кожної людини на їжу має бути забезпечено попри будь-які намагання таких держав, як росія, використовувати загрозу голоду та соціальної нестабільності для шантажу народів.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»