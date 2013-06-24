В Україні станом на ранок 19 травня внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації загинули 482 дитини, ще 979 дітей дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

«Станом на ранок 19 травня 2023 року більше ніж 1461 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та понад 979 отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 66.

У четвер, 18 травня, внаслідок обстрілу російськими військами села Студенок Сумської області постраждав 14-річний хлопець.

Нагадаємо, глави держав та урядів 46 країн-членів Ради Європи ухвалили Декларацію про становище дітей в Україні, у якій, зокрема зобов'язалися працювати над негайним поверненням вивезених до Росії дітей та покаранням винних у злочинах проти неповнолітніх.