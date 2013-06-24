Унаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну уже загинули 169 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію російської федерації. При цьому 169 дітей загинуло та більше 306 отримали поранення. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, - ідеться у повідомленні.

За офіційно встановленими даними, найбільше постраждало дітей у Київській області - 88, Донецькій - 81, Харківській - 75, Чернігівській - 50, Миколаївський - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

У Бучі Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки.

7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими рф човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина та ще дві 4 та 16 років отримали поранення.

6 та 7 квітня через обстріли окупантами Сєвєродонецька Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.