Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що Росія опосередковано фінансувала телеканали NewsOne, ZIK та «112 Україна», як мінімум, на етапі придбання.

Про це він заявив в інтерв'ю ЛБ, повідомляє Укрінформ.

«Що стосується мене, то під час роботи ТСК (тимчасової слідчої комісії - ред.) щодо медведчуківських каналів нам дали можливість ознайомитися з документами. Цікавив якраз факт їх придбання, оскільки там довга й заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів», - сказав Ткаченко.

За його словами, обговорення того, що робити з телеканалами, які, по суті, є пропагандистською машиною Кремля на території України, відбувалося в різних форматах, у різних складах і тривало довше двох місяців. Очевидно, зазначив міністр, для прийняття такого рішення була необхідна політична воля.

«Ця ідея (про блокування каналів - ред.) була, в тому числі й моєю. Я був одним із тих, хто доносив її - під час обговорення в різних колах - як найбільш ефективну та показову», - наголосив очільник МКІП.

Ткаченко вважає, що механізм санкцій щодо засобів масової інформації має застосовуватися точково.

«...я б до механізму санкцій стосовно засобів масової інформації ставився обережно. У крайніх випадках, як, безумовно, з медведчуківськими каналами (NewsOne, ZIK та «112 Україна» - ред.), це виправдано, наскільки я розумію, і юридично, і з точки зору захисту національних інтересів, і політично. Але надалі цей механізм має застосовуватися точково, при наявності доказів такого роду діяльності, на які посилаються правоохоронні органи», - сказав Ткаченко.

При цьому він зазначив «ще один цікавий аспект».

«Всі обговорюють, куди перетекла аудиторія цих каналів після закриття, але я б звернув увагу на заповнюваність реклами. На основних каналах заповнюваність реклами понад 80%, на цих - найменша по країні - 1,5%. Тобто йшлося взагалі не про гроші й не про заробіток. Якщо ви подивитеся на «24» канал, - там усе в рекламі, прямій і непрямій, а це - конкретний інструмент політичних операцій на території України», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Вона зазначила, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, а також, що підтверджено фінансування цих каналів із Росії. Ці медіа, за словами Мендель, стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.