Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав правильним шляхом відкриття "Кримської платформи". Втім, Росія намагається його зірвати.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна.

Кулеба розповів, що отримує з різних відкритих і закритих каналів інформацію про те, який "кіпіш" і нервову реакцію викликають такі дії України в Російській Федерації.

"Тобто там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативи. Поставлені дві задачі. Перша - дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друге - зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні", - розповів він.

За його словами, така реакція Росії означає, що "вони бояться і що вони розуміють ті загрози, які ми несемо їм зі створенням "Кримської платформи".