В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Про це повідомляє на своїй сторінці фейсбук Державна прикордонна служба України.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча».
Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.