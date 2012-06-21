Старт роботі системи протидії антиукраїнському мовленню в зоні проведення АТО дав Президент Петро Порошенко під час наради щодо інформаційної безпеки держави та протидії російській пропаганді.
РНБО за активної участі Мінінформполітики, Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, Нацради з телебачення і радіомовлення та СБУ розробила й реалізувала систему протидії антиукраїнському мовленню в зоні проведення АТО. «Ми захистимо українців від інформаційної отрути, яка приходить до нас із Російської Федерації», — пообіцяв Петро Порошенко.
За повідомленням департаменту прес-служби АП, система комплексної протидії російській інформаційній агресії в зоні проведення АТО блокує аналогові й цифрові телевізійні сигнали понад 40 каналів російського й проросійського телебачення на цій території. Її спрямовано на протидію інформаційній експансії та поширенню пропаганди Росії на нашій території, вона сприяє захисту громадян України більш ніж у 150 населених пунктах на лінії розмежування.
Президент доручив забезпечити надійний захист системи протидії антиукраїнському мовленню в зоні проведення АТО й українських передавачів, які забезпечують мовлення на тимчасово окуповану територію. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи.
Глава держави подякував усім причетним до створення та роботи цієї системи, зокрема іноземним партнерам. На думку Президента, передача нашій країні техніки «не менш важлива, ніж передача летальної зброї, бо це також ключова система захисту суверенітету України від гібридної агресії».
Президент доручив Секретареві РНБО Олександрові Турчинову опрацювати питання розміщення схожих систем протидії не лише вздовж українсько-російського кордону, а й уздовж неконтрольованої ділянки українсько-молдовського кордону у Придністров’ї. «Там теж можуть організувати інформаційну диверсію в Одеській області, а стабільність і спокій на Одещині — для нас пріоритетне завдання», — пояснив Петро Порошенко.
Сучасна війна Росії має нові риси й характеристики. Це гібридна війна, де разом з воєнними діями регулярних збройних сил РФ і російських найманців Росія веде підривну війну проти України на всіх фронтах. «Ми бачимо спроби організації терористичних атак всередині країни, і СБУ за 3,5 року запобігла понад 400 спробам терористичних атак у різних регіонах України», — розповів глава держави. Значна частина терористів, яких було затримано, пройшла підготовку у відповідних таборах на території РФ та незаконно анексованого Криму.
Важливий елемент гібридної війни і російської агресії — економічна війна. Серед її складових — блокада й ембарго на постачання українських товарів. «Наша торгівля з Росією зменшилася в рази і сьогодні становить близько 9% загального обсягу. Раніше це було більш як третина», — повідомив Петро Порошенко.
Згадав він і про практику російських ЗМІ у створенні брехливих — фейкових новин і осатанілої пропаганди. Він зауважив, що нині у Великій Британії розпочалося розслідування проти російського телеканалу Russia Today, а в США мовлення цього каналу припинено.
Глава держави нагадав, що в 2014 році першими об’єктами атаки снайперів були передавачі українських телерадіокомпаній у зоні воєнних дій. Президент звернувся до директора Національного інституту стратегічних досліджень Володимира Горбуліна, щоб доповісти про зміцнення інформаційної безпеки України та подати пропозиції щодо змін у законодавстві стосовно соціальних мереж та інтернету.