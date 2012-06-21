Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) назвала російські конвої з так званою гуманітарною допомогою вагомим доказом участі Російської Федерації у спровокованому нею ж конфлікті на Донбасі. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. «Вагомі докази причетності Росії до конфлікту зберігаються», — цитує УНІАН американського дипломата.
За словами Гаррі Кемієна, 26 жовтня черговий конвой у складі 17 вантажівок перетнув міжнародно визнаний кордон з Росією в Україну без належного контролю або митного огляду з боку української влади. «Ці конвої порушують суверенітет і територіальну цілісність України, нехтують фундаментальними міжнародними гуманітарними принципами», — наголосив представник США.
Він зауважив, що 19 жовтня знімки камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили розміщення військових вантажівок і причепів біля залізничних об’єктів на території, яку тимчасово контролюють керовані Росією сили. Гаррі Кемієн наголосив, що дії російської сторони, спрямовані на перешкоджання доступу СММ для спостереження на Донбасі включно з ділянкою українсько-російського кордону, заважають місії виконувати її завдання. «Ми ще раз закликаємо надати СММ безперешкодний доступ до всієї території України відповідно до мандата місії», — заявив дипломат.
Розміщення озброєння, яке мають відвести відповідно до мінських угод, також залишається проблемою, розповів представник США. Важке озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, залишаються на полі бою, попри обіцянки відвести цю зброю в зону безпеки. «Сполучені Штати повторюють свій заклик до сторін виконувати зобов’язання, визначені в мінських угодах. Ми знову закликаємо Росію як ініціатора конфлікту використати свій вплив та зупинити бойові дії і розпочати розведення сил та відведення озброєння», — наголосив Гаррі Кемієн. Він також закликав Росію «припинити репресивні дії в окупованому Криму й повернути контроль над Кримом Україні. Ми вкотре закликаємо Російську Федерацію припинити кампанію політично мотивованого судового переслідування Меджлісу та звільнити десятки українських політичних в’язнів, яких утримують у Росії та в окупованому Криму», — додав дипломат, наголосивши, що США ніколи не визнають анексію півострова. А санкції, запроваджені Вашингтоном проти Росії через анексію Криму, залишатимуться чинними доти, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»