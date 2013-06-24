Війська росії від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 232 дитини, ще понад 427 дітей поранені.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 20 травня понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 427 поранено», - ідеться у повідомленні.

Зауважується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

18 травня внаслідок обстрілу російськими загарбниками цивільної інфраструктури міста Лиман Краматорського району Донецької області загинув підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я збирає інформацію про дітей, які зазнали травмувань під час війни з росією. Зібрані дані передаватимуться до Офісу Президента та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітації дитини.