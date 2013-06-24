Війська росії від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 234 дитини, ще понад 433 дітей поранені.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Станом на 24 травня більше ніж 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. «За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 234 дитини загинуло та понад 433 поранено», - ідеться у повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 146, Київській - 116, Харківській - 103, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

22 травня в лікарні у Дніпрі померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслідок обстрілу російськими військами.

20 травня через артилерійський обстріл військами рф селища Чкаловське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження та пізніше помер 16-річний хлопець.

Стало відомо, що 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом Лисичанська Сєвєродонецького району Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я збирає інформацію про дітей, які зазнали травмувань під час війни з росією. Зібрані дані передаватимуться до Офісу Президента та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітації дитини.