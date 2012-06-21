Російські ЗМІ й соціальні мережі вже остаточно підсіли на наркотичну пігулку антиукраїнської пропаганди, яку їм регулярно згодовують кремлівські дезінформатори. Такий висновок у черговому огляді російських фейків робить європейське видання EUvsDisinfo.

«Отрута може призводити до звикання. Прокремлівські медіа, очевидно, потрапили на гачок наркотика антиукраїнської пропаганди. Україна домінує в російській медійній екосистемі: аналіз російських соціальних медіа показує, що будь-яке повідомлення про Україну підпалює місцевий інтернет».

Наприклад, повідомлення сайту, який перебуває під російським державним контролем, що учасників Євромайдану нібито отруєно окситоцином (так званим гормоном любові), зібрало вдвічі більшу кількість лайків, аніж названа нібито кількість європейців, які, за твердженням російських пропагандистів, масово, сотнями іммігрують у Росію в пошуках порятунку власної моралі.

За популярністю цій темі не поступається спроба пропагандистів поставити під сумнів існування Голодомору в Україні у 1932—1933 роках, визнання якого, як і організація виборів в Україні, за твердженням кремлівських пропагандистів, — лише інструмент для розпалювання серед українців ворожнечі щодо Росії. Зрозуміло, що в уяві Кремля вся Україна залишається під владою іноземців, «кишеньковий режим» у країні не має легітимності й саме тому протистоїть усім спробам відновити мир на Донбасі.

«Свого часу Шекспір писав у «Гамлеті», як короля Данії вбив власний брат, використавши отруту, яку влив йому у вухо. Це дивовижний образ того, як працює дезінформація. Кремлівські медіа послідовно спрямовують отруту дезінформації у вуха мільйонів громадян», — робить висновок європейське видання.

За версією російських дезінформаторів, усюди у світі панує конспірологія. Вашингтон нібито контролює Естонію, ЄС вибудовує схеми проти Молдови, хоч обидві країни невдовзі чекають на вибори. Далі — більше. США нібито планують «венесуельський сценарій» для Угорщини. Мусульмани примушують європейських жінок носити хіджаб. Захід нібито виношує агресивні плани проти Росії, як він це робив перед початком Другої світової війни.

Такими твердженнями прокремлівські медіа намагаються переконати власну аудиторію в тому, що єдиним безпечним місцем на землі залишається Росія, до якої нібито масово тікають європейці, щоб вільно дихати без репресій з боку «гомосексуальної» диктатури Європи.

«То хто може витримати шкідливий сморід, спричинений моральним розкладанням Європи, де педофілія є європейською цінністю? Росія принаймні виступає за батьківську владу, і хвиля масової міграції — кілька сотень людей з Європи у Крим — цілком зрозуміла. Водночас злий Захід продовжує спроби зруйнувати Росію. Навіть Білорусь перетворюють на ворога! Російську молодь спокушають і спотворюють американські долари. Саме Росія намагалася зберегти договір про обмеження ракет, демонструючи безпрецедентну відкритість. Це працює? Звичайно, ні. Бо все, що робить Росія, зустрічається з істеричним антагонізмом і агресією з боку Заходу. Справді, Захід — це просто терористичне явище», — іронізує EUvsDisinfo.

На такому інформаційному тлі, яке створюють кремлівські казкарі, легко повірити, що Сергій Скрипаль нібито помер за півроку до власного отруєння у Солсбері, а британці постійно порушують цю тему, щоб відвернути увагу від власних проблем. За цією версією, хімічну атаку в сирійському місті Дума під час наступу військ Асада було інспіровано (аякже, про це передавали у ВВС!), і зараз ледь не російську армію треба просити захистити від гонінь мужніх правдолюбців із цієї британської телекомпанії.