Рішення Господарського суду Києва про задоволення позову Антимонопольного комітету до російського ПАТ «Газпром», що передбачає накладення й примусове стягнення з цієї компанії штрафу обсягом 171 мільярд гривень за порушення українського конкурентного законодавства, не веде до обов’язкового відбору газу як єдиного активу «Газпрому» на території України.
«Якщо рішення Господарського суду міста Києва апеляційний суд залишить без змін (або якщо апеляційну скаргу не буде подано) і ПАТ «Газпром» не заплатить суму штрафу і пені добровільно, комітет звернеться із заявою про примусове виконання (рішення суду) до Державної виконавчої служби, яка здійснює примусове виконання судових рішень на території України. Комітет розглядає й інші можливі варіанти, зокрема примусове виконання свого рішення за кордоном», — цитує УНІАН текст заяви Антимонопольного комітету. АМКУ наголошує, що ні в документах, які готували і подавали до суду, ні під час судових слухань в жодний інший спосіб ніколи не вимагав і не згадував про можливий арешт і претензії на транзитний газ, який постачає «Газпром» магістральними трубопроводами територією України європейським споживачам.
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