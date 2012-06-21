Російський супутник «Монітор-Э1», який не працював за призначенням з 2011 року, зійшов з орбіти і згорів у атмосфері Землі. Про це повыдомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command). Про можливе падіння вчора повідомили ВВС США.

За даними NORAD, супутник зійшов з орбіти вранці у вівторок. Останній раз апарат був зафіксований на висоті 130 на 142 кылометри. Наразі об'єкта на орбіті більше не має.

Супутник «Монітор-Э1 був запущений у космос в серпні 2005 року з космодрому Плесецьк. Після виходу на орбіту зв'язок відразу встановити не вдалося, вона була налагоджена через добу. У жовтні того ж року апарат увійшов в неорієнтовний режим через проблеми з управлінням. Через місяць ця проблема була вирішена. Експлуатація супутника була припинена в 2011 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»