Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі схвалила запровадження антидемпінгового мита щодо російських експортерів добрив, які є основними постачальниками цієї хімічної продукції в Україну. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. У міністерстві дійшли висновку, що імпорт російських добрив здійснюється за демпінговими цінами, а це завдає шкоди вітчизняним виробникам, а також «становить загрозу продовольчій безпеці України». У Мінекономрозвитку вважають за необхідне диверсифікувати поставки добрив в Україну, зокрема з Китаю, країн Близького Сходу, США. Тому найближчим часом уряд подасть до Верховної Ради законопроект про заходи щодо диверсифікації поставок добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив (нітрат амонію, карбамід, КАС), повідомляють у міністерстві. А поки що, до схвалення парламентом цього законопроекту, міністерство пропонує тимчасово відтермінувати запровадження антидемпінгових мит щодо імпорту добрив з РФ.
Відділ новин «Урядового кур’єра»