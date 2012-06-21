Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У містах і селах РФ під час похорон загиблих в Україні військових співвітчизників-«ІХТАМНЄТ» із зрозумілих причин вперто ігнорують нав’язане кремлівською пропагандою тлумачення бойових дій на Донбасі як «громадянська війна». Бо більшість росіян всерйоз вважають цю неоголошену війну протистоянням із США, але на території України. Тим не менше гинуть у боях, що не припиняються вже понад шість років, здебільшого українці та росіяни. Тому історичний музей, який мають намір створити на Донеччині, розповідатиме про події саме російсько-української війни.
Проєкт щодо створення виставки «Дорогами неоголошеної війни» та «Музею російсько-української війни» днями вже обговорили на засіданні в Донецькій обласній державній адміністрації. Поки учасники наради переймалися питаннями про виділення земельної ділянки для майбутнього музейного комплексу, збір експонатів для експозиції просто неба тощо.
Головною метою цієї дуже доречної ініціативи є намір, використовуючи документи та інші важливі експонати-докази, показати справжні, а не вигадані російською пропагандою причини та наслідки гібридної війни на сході України. А громадське обговорення проєкту запланували провести 8 липня у Краматорську в Донецькому обласному краєзнавчому музеї, який після окупації Донецька проросійськими незаконними збройними формуваннями перебрався і відновив роботу в теперішньому адміністративному центрі Донеччини.
Через карантин кількість учасників обмежена, проте пропозиції з позначкою «Для громадських обговорень» від жителів міста і області приймаються на спеціально для цього вказану електронну адресу.