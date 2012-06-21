Росія постійно нарощує військовий потенціал на території анексованого півострова Крим і штучно змінює демографічний склад регіону.
Про це заявив заступник глави міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє прес-служба відомства.
«Величезне питання – збільшення військового потенціалу Росії на території Криму. Росія завозить велику кількість кадрових військових. Зрозуміло, що сім'ї переїжджають в Крим жити разом з військовими. Переїжджають не на день і не на два. Таким чином Росія повторює кроки Радянського Союзу – штучно змінює демографічний склад цілого регіону», – сказав Тука.
Він також додав, що Росія блокує на окупованих територіях українські сайти, які надають громадянам можливість вивчати українську мову, літературу, історію, готуватися до здачі іспитів в українські виші.
Тука наголосив, що відомство виступає за розширення прав абітурієнтів Криму на пільговий вступ за спрощеною процедурою у вищі навчальні заклади на території всієї України, а не тільки в окремих областях.