Чи знаєте ви основний принцип експортування зброї? Він категорично забороняє її постачання у зони конфлікту та криз. Але вочевидь ці міжнародні принципи писані не для всіх і дотримання їх – справа суто вибіркова.

Наприклад, Росія цими принципами явно не переймалася, поставляючи зброю сумнівним африканським угрупуванням, бойовикам в Сирії та Лівії, а також терористам на Донбасі. Не стримував росіян ніколи і статус миротворців, а навіть навпаки – полегшував і допомогав збільшувати контрабандні партії зброї. Так було в Придністров'ї, Нагірному Карабасі, Абхазії і Південної Осетії.

За оцінками Jane's Defence, російські прибутки від експорту озброєння сягають майже 62 мільярдів доларів, нелегальний – перевищує цей показник ще мінімум втричі. Більше того, торгівля зброєю була і залишається одним із найважливіших інструментів зовнішньої політики РФ, а нелегальні постачання ведуться з відома уряду Росії, але без широкого розголосу.

Канал нелегальної торгівлі зброєю, організований Росією, проходив і через Україну. 12 листопада 2020 року іспанські правоохоронці за підтримки Європолу викрили масштабну схему продажу і нелегальних перевезень на торгових суднах танків, зброї і вибухівки через територію України в зони конфліктів на півночі Африки та Близькому Сході. До складу злочинного угруповання входили громадяни Латвії, Іспанії, а також України. Україна завжди діє в рамках міжнародного права, поважає і виконує резолюції РБ та ГА ООН. Цей інцидент та участь у ньому українців – спроба окремих кримінальних елементів вчинити протизаконні дії без відома і підтримки української сторони, що є наслідком збройної агресії РФ на Сході України і надмірної мілітаризації Росією Чорноморського регіону та АРК.

Уже кілька років Росія намагається торгувати зброєю в обхід американських і міжнародних санкцій. З огляду на те, що Москві доводиться займатися продажем озброєння в «нових умовах», росіяни можуть проводити платіжні операції в біткоінах, оформляючи контракти. Найімовірніше криптовалюта використовується в першу чергу для розрахунків з Іраном, Венесуелою і Китаєм.

Росія також використовує схему реекспорту, поставляючи зброю третім державам, а також різним терористичним організаціям в обхід американських санкцій. Уряд РФ навіть спростив порядок перепродажу російських озброєнь. Якщо раніше країні-імпортерові потрібно було надати Федеральній службі з військово-технічного співробітництва сертифікат кінцевого користувача, тобто зобов'язання не перепродавати зброю далі, то тепер він не потрібний і формально зброю закуповують у безпосереднього постачальника.

Зацікавлена Росія і в перетворенні Чорного і Азовського морів у «сіру зону» небезпеки і воєнної загрози, в тому числі для маскування схем постачання вантажів морськими шляхами в закриті порти Криму з використанням іноземних компаній, створення каналів постачання зброї в АРК і сепаратистам на Сході України, підтримки режиму Асада. Одним з базових портів для так знаного «Сирійського експреса» (неформальна назва транспортних суден, які забезпечують усім необхідним угруповання військ в Сирії) став Севастополь. Це безпосередньо можна розцінювати як підтвердження факту використання захопленої інфраструктури для розширення російської експансії.

Ні для кого не секрет, що світова терористична загроза постійно підвищується і увесь світ намагається боротися та протистояти цьому лихові. Що робить Росія? Зменшує кількість умов у збройовому контракті! А ще – намагається заповнити прогалини з постачання зброї, що утворилися після того, як Євросоюз і США відмовилися від співпраці з кількома африканськими країнами.

У 2014 році солдати нігерійської армії звинувачувалися в порушенні прав людини по відношенню до підозрюваних в зв'язках з ісламістським терористичним угрупуванням «Боко харам». Як результат, США скасували вже підписані контракти на поставку бойових вертольотів. Того ж року Нігерія замовила і отримала шість транспортно-бойових вертольотів Мі-35М з Росії. Подібна практика була і з Єгиптом. Після того, як США урізали військову допомогу, Москва стрімко наростила торгівлю з Каїром. Протягом 2009-2018 років 31% усіх поставок озброєння припадало саме на Росію.

Експерти схиляються до думки, що експорт «чорної» російської зброї становить від 5 до 15% загального експорту зброї з Росії. Одним з найбільших ринків збуту нелегальної зброї для РФ є Африка. Оскільки ООН забороняє постачання зброї в зону збройних конфліктів на континенті, то РФ довелося налагодити нелегальні схеми. Найбільшим перевалочним пунктом російської зброї на шляху до Африки став Тенеріфе.

З особливим розмахом російські торговці смертю діють і на Близькому Сході. Тут Росію вже викривали в поставках зброї терористичним організаціям ХАМАС, ІГ і Хізболла. Спрощуючи схеми продажу озброєння, Росія сприяє розвитку тероризму в світі. Угоди постачання зброї Москвою зазвичай проходять швидко, що робить Росію привабливим продавцем у тих випадках, коли зброя потрібна тут і зараз, чим і користуються різні терористичні угруповання і незаконні військові формування в різних країнах світу. Як висновок, за усім цим брязканням зброї стоїть головний її контрабанднист та посібник терористів – Росія.

Олекса ВЕРНИГОРА

для «Урядового кур’єра»