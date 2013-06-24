На сайті Законодатєльного собранія Красноярського краю рф опубліковано текст про плани «експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону».

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє телеграм-канал Верховної Ради України та соціальні мережі.

Зазначається, що комітет у справах села та агропромислової політики «прийняв ухвалу про ініціювання постачання сільгосппродукції з України».

«Оскільки в краї функціонує тільки одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не лише у Красноярському краї, а й на федеральному рівні повсюдно, експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним із інструментів надання допомоги малим формам господарювання», — йдеться у тексті.

Користувачі соціальних мереж також повідомляють, що після оприлюднення інформації в мережах посилання на відповідний офіційний пресреліз на сайті Законодатєльного собранія було знято з сайту. Водночас ця інформація залишилася в кеші.

Як повідомлялося, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет.