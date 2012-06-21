Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про плани створити єдиний міграційний простір з Білоруссю в найближчі три роки.
При цьому Лавров підкреслив, що у країн подібний підхід до зовнішньої політики, що підтверджується програмою погоджених дій у зовнішній політиці, пише dt.ua.
За словами Лаврова, Росія і Білорусь подібні у своїй зовнішній політиці, оскільки вони відстоюють справедливість і рівноправ'я держав.
Раніше Олександр Лукашенко заявив, що він є прихильником Євросоюзу і категорично висловлюється за його збереження. На думку Лукашенка, ЄС являє собою один з найпотужніших полюсів багатополярного світу, поряд з США і Китаєм.