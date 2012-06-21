За словами президента Володимира Путіна, Росія розробила новий комплекс ядерної зброї, який непереможний.
Він сказав про Захід: "Вони повинні враховувати нову реальність і розуміти ... [це] ... це не блеф".
Одна система, описана п. Путіним, включала «крилату ракету з низьким рівнем прольоту, важкодоступною ... з практично необмеженим діапазоном і непередбачуваною траєкторією польоту, яка може обійти лінії перехоплення і непереможна перед усіма існуючими та майбутніми системи оборонної та протиповітряної оборони».