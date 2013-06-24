У грудні Москва оприлюднила тексти проєктів угод про засади безпеки з НАТО й США, де РФ вимагала юридично зафіксувати, що Україна ніколи не стане членом Північноатлантичного альянсу, наполягала, щоб сили НАТО відійшли до кордонів 1997 року. Цей безпековий ультиматум Москва для певності підкріпила стягненням російських військ до кордону з Україною та створенням штучної енергетичної кризи на залежному від російського газу ринку ЄС. Захід пішов назустріч Москві, погодившись на дипломатичний марафон, який триває досі.

Усі ці переговори завершувалися заявами представників НАТО і США про те, що кожна суверенна країна має право обирати оборонні альянси й безпекові виміри і що Захід ніколи не відмовиться від своїх принципових позицій. Москва не вдовольнилася цим, зажадавши від Брюсселя й Вашингтона письмових відповідей на свої проєкти. Минулого тижня ці відповіді було направлено у Кремль. І хоч ці документи мали конфіденційний характер, днями іспанському виданню El Pais вдалося їх отримати.

У письмових відповідях російському уряду адміністрація Джо Байдена і НАТО запропонували розпочати розгорнутий дипломатичний діалог, зокрема серію тематичних зустрічей у межах Ради НАТО — Росія. Але Захід також висунув вимогу до Москви негайно відвести війська та озброєння від українсько-російського кордону, бо світ вважає їх ознакою підготовки широкомасштабного вторгнення в Україну. Росію звинувачують у тому, що вона підірвала архітектуру безпеки в Європі, що є, по суті, закидом на адресу президента Путіна, який своєю політикою спричинив дестабілізацію та невизначеність, але тепер намагається перекласти провину на Захід.

Вашингтон і НАТО категорично відмовилися зачинити двері для ймовірного членства України в Альянсі, що було однією з головних вимог Путіна, і звинуватили Росію в тому, що вона знехтувала 30 роками партнерства з НАТО, розпочатого 1990-го, ще до розвалу СРСР. «Росія зламала довіру, яка лежить в основі нашої співпраці, і кинула виклик фундаментальним принципам глобальної та євроатлантичної архітектури безпеки», — йдеться у відповіді НАТО.

США ще рішучіше засудили воєнну агресію Росії. У відповіді Вашингтона перелічено всі нюанси, які тривожать Захід: «стрімке нарощування збройного потенціалу, агресивна позиція на міжнародній арені, широкомасштабні військові навчання без попереднього повідомлення, окупація та мілітаризація Криму, нарощування війська біля східних кордонів України, розгортання сучасних ракет у Калінінграді й численні вторгнення у повітряний простір країн-членів НАТО».

США готові обговорити принцип неподільності безпеки, описаний у Стамбульському договорі ОБСЄ 1999 року. Це ключовий аргумент Кремля, який неодноразово заявляв, що союзники з НАТО просувають власні інтереси безпеки за рахунок потреб безпеки Росії. Але в американській відповіді вказано, що принцип неподільності — «концепція в контексті численних зобов’язань, взятих на себе державами-учасницями ОБСЄ одна перед одною, і його не можна розглядати відокремлено». США запропонували вести переговори з Росією про взаємні зобов’язання, щоб «утриматися від розгортання наступальних ракетних систем наземного базування й постійних збройних сил з бойовим завданням на території України».

У відповідях міститься довгий перелік угод про безпеку й контроль над озброєннями, які порушила Росія. Серед них договір про ліквідацію ракет середньої й малої дальності, Будапештський меморандум 1994 року про безпекові гарантії Україні, Віденська угода ОБСЄ, яка гарантує прозорість проведення військових навчань та інших маневрів. У НАТО заявили, що сподіваються на продовження діалогу з Москвою і не прагнуть конфронтації.

Коментуючи злив змісту відповідей, у Пентагоні запевнили: просочування сталося не з американського боку, повідомляє УНІАН. «Пропозиції США опинилися в європейських ЗМІ. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна впевнитися, що ми маємо рацію, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах», — прокоментував речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

І після публікації документів можна говорити про можливості для діалогу між РФ та США, переконані за океаном.