Україна подала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії через захоплення кораблів і моряків поблизу Керченської протоки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.
«Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків під час незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018-го, їх незаконного тримання в пенітенціарних установах РФ і притягнення до кримінальної відповідальності. Важливо встановити, що наші моряки — військовополонені. І вже в межах дискурсу з точки зору військовополонених до них мають застосовувати відповідні правила. Зокрема і їхнє повернення в Україну відповідно до прав, встановлених Третьою Женевською конвенцією», — зазначив фахівець.
«Зважаючи, що Україні було надано дуже стислий період часу на подання заяви, сподіваюся, що цю справу розглянуть швидко», — підкреслив заступник міністра.