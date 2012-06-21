Чергова хвиля антиросійських санкцій, спричинена скандалом, який виник після того, як турбіни німецького концерну Siemens опинилися в анексованому Росією Криму, може зачепити Москву. На початку липня в мас-медіа з’явилися повідомлення, що турбіни Siemens, відповідно до контракту з російською стороною призначені для ТЕС у Тамані, всупереч домовленостям перенаправили до окупованого Криму. Цю інформацію згодом підтвердили й у компанії Siemens, яка провела власне розслідування інциденту.
У зв’язку з цим Siemens висловив протест російським партнерам і оголосив, що припиняє постачати своє обладнання російським компаніям. Тепер відповідь на дії Росії, яка відверто ігнорує міжнародні й бізнесові угоди, вирішили дати й у Євросоюзі. Сьогодні в Брюсселі посли країн Євросоюзу обговорять, чи додавати імена чотирьох росіян, які стали натхненниками операції з перевезення турбін Siemens до Криму і напряму причетні до цього скандалу, до санкційного списку ЄС. Про це повідомляє УНІАН.
Тим часом голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Коркер заявив, що, попри повідомлення про двопартійну угоду, підготовка законопроекту про нові санкції щодо Російської Федерації, які пропонують ввести через втручання Москви у президентські вибори у США, ще не завершена. Хоч кілька днів тому конгресмени від Республіканської та Демократичної партій заявляли, що вже досягли згоди щодо законодавства, яке передбачає нові санкції проти РФ і водночас обмежує можливості президента США самостійно скасовувати або посилювати такі санкції.
Проте тепер Боб Коркер заявив журналістам, що американські парламентарі «мають ще трохи попрацювати» над законопроектом, і додав, що очікує на швидке усунення «деяких розбіжностей».
Паралельно із санкціями проти Кремля Вашингтон активно розглядає питання, чи надавати Україні зброю для боротьби з російськими найманцями на Донбасі. Про це новий спецпредставник США зі справ України Курт Волкер, який цими вихідними відвідав український схід, розповів в інтерв’ю ВВС. Він дотримується думки, що рівень озброєння українських урядових сил може змінити підхід Москви до ситуації на Донбасі.
«Оборонне озброєння, що дало б змогу Україні захистити себе і, наприклад, вивести танки, допоможе зупинити російську загрозу щодо України», — сказав Курт Волкер. Він відмовився прогнозувати, як далі просуватиметься у Вашингтоні це питання і коли буде ухвалено остаточне рішення з цього приводу. «На мою думку, аргумент про те, що це буде провокаційним кроком для Росії або заохоченням України, неправильний», — наголосив спецпредставник США. Курт Волкер вважає, що успіх у встановленні миру на сході України потребує «нового стратегічного діалогу з Росією».