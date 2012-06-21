Депутат міської Думи м. Ростов-на-Дону Анатолій Котляров опублікував в мережі відео, як Росія перекидає свою військову техніку до кордону з Україною.
Судячи з усього, Котляров повертався з окупованого Донбасу. Днями він опублікував фотографію, зроблену біля КПП «Успенка». Деякі користувачі інтернету припустили, що ростовський депутат злив в мережі відео з пересуванням техніки через непідконтрольну Україні ділянку кордону з Росією. Втім, немає точної інформації, де було знято відео.
На відео присутні 9 БМП з тактичним знаком квадрат з діагоналлю.
Як відомо, через непідконтрольні Україні ділянки кордону Росія з 2014 року перекидає військову техніку і військовослужбовців.