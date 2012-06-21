ВАТ «Російські залізниці» (РЖД) з 11 грудня 2017 року перевело всі потяги південного напрямку на рух новою залізничною лінією Журавка — Міллерово в обхід України. Тепер поїзди не курсуватимуть старою ділянкою, що проходить територією України.
За словами міністра транспорту РФ Максима Соколова, мова про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів. До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва — Адлер, проїжджали ділянку по Луганській області України і двічі перетинати державний кордон, повідомляє ТАСС.
В кінці вересня РЖД повідомили про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка — Міллерово в обхід України. У листопаді було запущено рух пасажирських поїздів, які йшли старою лінією без зупинок.
Будівництво залізничної лінії Журавка (Південно-Східна залізниця, Воронезька область) — Міллерово (Північно-Кавказька залізниця, Ростовська область) почалося у квітні 2015 року і завершилася в серпні 2017 року. Магістраль Журавка — Міллерово довжиною