Українське МЗС зреагувало на повідомлення, що внутрішні документи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі потрапили до рук ФСБ Росії. Йдеться про внутрішні звіти місії щодо подій на окупованих територіях, а також про дані щодо комунікації першого заступника глави СММ Александра Хуга. Також серед документів досьє на членів місії, у яких описано їхні риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище тощо.
У цьому зв’язку вітчизняне зовнішньополітичне відомство розповсюдило заяву, в якій попросило керівництво СММ ОБСЄ проінформувати Київ про методи запобігання просочуванню інформації в подальшому. В МЗС також висловили стурбованість повідомленням про загрозу безпеці членів СММ ОБСЄ в Україні внаслідок імовірного втручання російських спецслужб у роботу місії й наголосили, що засуджують будь-які дії, що негативно позначаються на безпеці спостерігачів ОБСЄ. У відомстві переконані, що Росія цілеспрямовано підриває авторитет місії й перешкоджає її роботі.