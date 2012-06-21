Російські диверсійні структури ставлять за мету вбивства українських громадсько-політичних діячів
Про це на брифінгу розповів глава СБУ Василь Грицак, передає Еспресо.TV.
«Російськими диверсантами ставляться за мету вбивства громадсько-політичних діячів. Як правило, це мають бути якісь яскраві особистості – незалежно з влади чи з опозиції, головне щоб вбивство такого діяча мало суспільний резонанс», – розповів Грицак.
Він додав, що останнім часом Служба безпеки України попередила низку терористичних атак.
Як сказав Грицак, Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб на території нашої держави.