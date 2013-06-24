Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України оприлюднив добірку дезінформацій, маніпуляцій та фейків, які російська пропаганда спродукувала станом на ранок 17 травня.

Як передає Укрінформ, про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

Так, за твердженням ЗМІ рф, «у Словаччині затримано колишнього голову ВС та ексглаву Мін’юсту Штефана Гарабіна, якого звинуватили у кримінальному злочині за висловлювання на підтримку дій рф». Загалом повідомлення щодо цієї події базуються на засадах «створення жорсткого тиску на прихильників рф у Європі для зміни їхньої позиції». ЦПД застерігає, що це маніпуляція.

Крім того, в міноборони рф заявили, що «націоналісти застосовують насильство до жителів Одеси через докази проросійських поглядів, знайдені в їхніх телефонах та месенжерах». ЦПД застерігає, що це фейк.

ЗМІ рф також повідомили: «Українські солдати перенесли український прикордонний стовп у чисте поле і, озираючись, влаштували собі 20 секунд слави для створення видимості виходу українських військ до території рф». Так пропагандисти вирішили подати для власної аудиторії інформацію про чергові успіхи українських захисників. У ЦПД застерігають, що це дезінформація.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні запустили фактчек-бот для відстеження фейків. Завдяки йому можна розрізнити фейкові новини в соцмережах, у політиці, визначити неправдиві дані російських ЗМІ, спрямовані проти України.