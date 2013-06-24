З початку російської агресії проти України вже понад 400 тисяч українців були примусово переміщені з України до росії.

Як передає Укрінформ, про це у коментарі Euronewsзаявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова.

«Наших громадян депортували з нашої території на їхню (російську – ред.) територію. Це було зроблено проти волі людей, їх силою відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх автобусом відвезли до росії. Потім їх відвозять поїздами в різні місця, в тому числі в депресивні регіони рф, наприклад, на Сахалін», - сказала вона.

Денісова додала, що вже понад 400 тисяч українців були вимушено переміщені до росії.

Вона також зазначила, що за понад місяць російсько-української війни не було створено жодного життєздатного гуманітарного коридору.

Омбудсмен звинуватила росію у крадіжці уніформи українських військових та її використанні для скоєння злочинів, а також заявила, що те, що відбувається в Маріуполі, є геноцидом.

«Ситуація в Майруполі складна і не змінюється. Більшість будівель зруйновано бомбами та обстрілами. Вбито вже понад 20 тисяч жителів», – зазначила Денісова.

24 лютого російський президент володимир путін розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та Криму. Вони руйнують міста, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, житлові будинки, вбивають мирне населення, вчиняють злочини проти людяності. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.