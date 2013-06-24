В інтерв’ю японській газеті Nikkei Asia Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав Японію та інші країни запровадити повне ембарго на російські нафту і газ, з метою припинення фінансування військової машини росії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Росія продовжує отримувати гроші від експорту нафти і газу, які спрямовуються на фінансування війни проти України. Тому повне ембарго – наш основний пріоритет», – зазначив Сергій Марченко.

Також Міністр фінансів наголосив, що росія має заплатити за завдані збитки від руйнувань військових об’єктів, транспортної інфраструктури, шкіл, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури.

«Ми очікуємо, що Японія та інші країни спрямують заморожені російські активи для відбудови. Важливо діяти швидко – вже зараз, а не чекати, поки ми виграємо цю війну», – зазначив Сергій Марченко. Це складне політичне рішення, над яким Уряд України продовжує активно працювати спільно з іноземними партнерами, зокрема з країнами «Великої сімки».