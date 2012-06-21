Починаючи з квітня, державна компанія «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) виставляла на місячний аукціон додаткові потужності точки з’єднання Суджа на кордоні з РФ. Однак цих потужностей не було заброньовано. Тобто російський Газпром використовує раніше заброньовані потужності та не планує постачати додаткові обсяги газу до Євросоюзу, попри його дефіцит там. Це вже призвело до зростання ціни на газ до історичних максимумів від 2008 року — 37 євро за МВт/год, або понад 450 доларів за тисячу кубометрів.

Підземні сховища газу Європи не заповнені й наполовину, а невдовзі ситуація лише ускладниться: з 6 до 10 липня зупинено магістраль Ямал — Європа, а з 13 до 23 липня через планове техобслуговування зупиняється газопровід «Північний потік-1». Попри це, додаткові потужності на липень 2021 року у точці з’єднання Суджа, а також точках виходу з України до країн ЄС, знову не було викуплено.

Більш того, 5 липня на річних аукціонах на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform не було заброньовано додаткових потужностей на газовий рік 2021—2022 (період з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022-го). Для річного бронювання ОГТСУ запропонував додаткові потужності в точках з’єднання Суджа та Сохранівка обсягом 15 мільйонів кубометрів на добу (додатково до заброньованих за довгостроковим контрактом 40 мільярдів кубів на рік).

У червні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи становив 3,72 мільярда кубометрів, що майже дорівнює показникам травня. Середньодобовий транзит становив 124 мільйони кубометрів. За звітний період ОГТСУ транзитував до Польщі 0,331 мільярда кубометрів газу, до Словаччини — майже 2,44 мільярда, до Угорщини — 0,776 мільярда, до Молдови — 0,174 мільярда.

«Оператор ГТС України — надійний партнер країн Європи, готовий збільшити транзит газу територією України й пропонує додаткові потужності задля задоволення нинішнього попиту на газ у Європі. Якщо Газпром не може задовольнити попит на газ, потрібно надати іншим російським і середньоазійським видобувникам можливість використовувати українську та російську ГТС для транзиту газу до ЄС», — цитує пресслужба компанії слова гендиректора ОГТСУ Сергія Макогона.

Він переконаний, що Європейському Союзу варто дати оцінку діям Газпрому й зупинити зловживання домінуючою ринковою позицією, яка має на меті домогтися схвалення запуску проєкту «Північний потік-2».

До слова, поточну транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським ПАТ «Газпром» укладено наприкінці 2019 року на п’ять років. Вона передбачала бронювання Газпромом потужностей для транзиту обсягом 65 мільярдів кубометрів (178 мільйонів кубометрів на добу) у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів (110 мільйонів кубометрів на добу) у 2021—2024 роках.

Попри наявність російських газопроводів в обхід України, європейський ринок газу потребує диверсифікації маршрутів постачання у вигляді української ГТС. «Унікальна розгалужена інфраструктура української ГТС дає змогу оперативно й гнучко реагувати на коливання попиту. А за потреби — надавати додаткові потужності для транзиту європейським партнерам. Але у разі відсутності довгострокового транзитного контракту інфраструктуру ГТС буде оптимізовано, і європейський ринок втратить ці маневрові потужності й потрапить у залежність від однієї монопольної структури. Загроза будівництва обхідних газопроводів та монополізації маршрутів постачання — загроза для всіх європейців з точки зору енергетичної та економічної безпеки», — запевняє Сергій Макогон.

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