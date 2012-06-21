Під час позачергового засідання парламенту депутати заслухали інформацію головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака про ескалацію російсько-українського збройного конфлікту та ухвалили відповідну заяву. Виступ головнокомандувача ЗСУ не побажали слухати представники ОПЗЖ, бо їх не влаштував порядок денний засідання. А говорив Руслан Хомчак про чотирьох військовослужбовців, які 26 березня загинули на Донбасі. Їхню пам’ять хвилиною мовчання вшанували всі присутні в сесійній залі.

«Ворог періодично грубо, нехтуючи домовленості про дотримання повного та всеосяжного припинення вогню, які діють із 27 липня 2020 року, збільшує вогневу активність із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Він продовжує систематично провокувати підрозділи Об’єднаних сил на відкриття вогню у відповідь, ведучи вогонь з населених пунктів, об’єктів критичної інфраструктури, культурної та релігійної спадщини на окупованій території. Підтвердженням цього став обстріл 26 березня групи розмінування 143-го об’єднаного навчально-тренувального центру зі складу ОС поблизу населеного пункту Шуми, де група проводила огляд місцевості на наявність мін та розмінування. Міни напередодні дистанційно встановили російські окупаційні війська. Унаслідок снайперського вогню зазнали смертельних поранень двоє військових і ще двоє, які прибули для підтримки групи. Ще двох військових поранено. Снайперський вогонь вели у спини з об’єкта критичної інфраструктури — водонасосної станції, яка здійснює постачання води на тимчасово окуповану територію і на територію, підконтрольну Україні», — розповів Руслан Хомчак.

Останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом підготовки до майбутніх стратегічних навчань «Запад-2021» ЗС РФ поступово нарощують війська поблизу державного кордону України — на півночі, сході й півдні. Загалом очікують на додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

На 30 березня вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованих територіях та АР Крим є 28 батальйонних тактичних груп ворога, а саме у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і в Криму. На півострові об’єднання військ ЗС РФ на цей час становить 32 700 військовослужбовців. На тимчасово окупованих територіях на Донбасі розгорнуто угруповання російських окупаційних військ чисельністю 28 тисяч осіб, які діють за підтримки російських регулярних військ.

«Для підготовки фахівців розвідувальних спецпідрозділів працюють військові радники та інструктори ЗС РФ чисельністю понад 2 тисячі осіб. На території Ростовської області є до 12 батальйонних тактичних груп з терміном готовності 1—2 доби, що забезпечує мінімально необхідний комплекс заходів негайного реагування на можливі військові дії з боку України», — каже головнокомандувач. ЗСУ готові до адекватної відповіді у разі ескалації конфлікту в зоні проведення операції Об’єднаних сил і в разі ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

«Ми чи не вперше із трибуни Верховної Ради відкрито заявляємо не лише про наявність збройної агресії, а й про російсько-український збройний конфлікт, і це цілком юридично коректний і рішучий крок парламенту», — зазначив голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, представляючи заяву про загострення російської агресії.

Правильна юридична кваліфікація ситуації на сході України означає, що йдеться саме про міжнародний збройний конфлікт, тобто про війну, в якій є лише дві сторони — Росія та Україна, що є результатом збройної агресії Росії проти України.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»