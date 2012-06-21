Газ значно подорожчає для України, якщо Росія вирішить перервати транзит.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

«Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад, для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає», – зазначила радниця міністра.

За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то «для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ».

«Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», – пояснила Зеркаль.

Як відомо, процес імпорту газу для закачування в підземні газосховища України відбувається повільно та становить лише 3 млн кубометрів на добу. Всього з початку року було імпортовано 577 млн м куб., з них 511 млн м куб., а точніше 88% з Угорщини.

До початку опалювального сезону Україна має накопичити щонайменше 17 млрд куб. м газу у підземних газосховищах.