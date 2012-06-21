Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників "Кримської платформи", які мали намір приїхати в Україну.

"В цілому учасники "Кримської платформи" вражені. Вони вражені тому, що, мені здається, до останнього кожен з них – хтось одразу відреагував, хтось сумнівався, на когось великий був тиск – це не секрет – від Росії: вони дзвонили їм прямо по телефону на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів – лідерам. Всі сумнівались що буде 30 країн", повідомив Зеленський в ефірі програми "Право на владу".

Усі учасники були вражені кількістю присутніх, а також тим, що в Україні їм "одразу показали декларацію, одразу пішли в офіс "Кримської платформи", показали молоду команду професійних людей, яка вже створює мережу таких самих людей, які займаються питаннями гуманітарними, полонених по всьому світу".

Установчий саміт "Кримської платформи" відбувся в Києві 23 серпня. В ньому взяли участь представники 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, крім самої України.

Ця ініціатива – міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму і сприяння деокупації півострова, а тим самим і зміцнення європейської й глобальної безпеки.