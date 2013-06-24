Із початку повномасштабного вторгнення рф в Україні уже загинули 198 дітей і більш як 355 дітей отримали поранення.

Про це пресслужба Офісу генпрокурора поінформувала у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Більш ніж 553 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більш як 355 поранено», - уточнюється у повідомленні.

Зауважується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території міста Тростянець Сумської області, було встановлено, що унаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

Через обстріл села Олександрівка у Харківській області 14 квітня поранено двох дітей 9 та 11 років.

Зазначається, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл було пошкоджено 1018 закладів освіти, із них 95 зруйновано повністю.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Денис Монастиськийпередав представництву ООНзакривавлену дитячу іграшку із вокзалу у Краматорську.