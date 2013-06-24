російські війська із початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 215 дітей, ще 391 дитина отримала поранення.

Як передає Укрінформ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі.

«Станом на 8 годину 25 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 215 дітей та постраждала 391 дитина», – заявила Денісова.

Вона зауважила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах російські війська ведуть активні бойові дії.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня в Очеретинській громаді Донецької області у зруйнованому внаслідок ворожого обстрілу будинку загинули дівчата віком 5 і 14 років.