В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинуло 229 дітей, ще 421 поранено.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

“Станом на ранок 16 травня 2022 року більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітейзагинуло та понад 421 поранено”, - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Також стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами рф по м. Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріл російською армією міста - 16-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.

Нагадаймо, Міністерство охорони здоров'я запустило реєстр, де збирає інформацію про дітей, які зазнали фізичних та/чи психологічних травмуваньвнаслідок військових дій. Інформація далі передаватиметься до Офісу Президента та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітації дитини.