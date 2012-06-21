Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація веде справжню війну проти України та Європи. У цьому він запевнив під час виступу в межах 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні. «Цю війну російські війська ведуть без розпізнавальних знаків, але за допомогою танків і гармат на українській землі», — уточнив Павло Клімкін.

Росія, за його словами, підтримує воєнну агресію сучасною інформаційною кампанією на державному рівні. Зокрема поширює дезінформацію для дестабілізації вільних і демократичних спільнот. У зв’язку з цим український міністр висловився за узгодження дій та зміцнення солідарності, необхідних для повернення до безпекового порядку, який ґрунтується на правилах і нормах міжнародного права.

Павло Клімкін також заявив, що деокупація Криму стане єдиним шляхом для розв’язання поточних проблем з правами людини й безпеки на півострові. «Ми закликаємо до мирних скоординованих зусиль у межах структури спеціальної платформи, ініційованої Україною», — сказав він. Щодо встановлення миру на Донбасі, то цей шлях викладено в мінських угодах. «Мінські зобов’язання Росії містять припинення вогню, виведення її військ та озброєння з території України і повернення контролю над державним кордоном українському уряду. Вона повинна залишити тимчасово окупований Крим і компенсувати шкоду, якої завдала українцям, українській землі та інфраструктурі», — наголосив Павло Клімкін, зауваживши, що досі Москва не демонструвала жодних намірів ці зобов’язання виконувати.

У дописі у Твіттері Павло Клімкін також заявив, що Росія вже створила на Донбасі окупаційну адміністрацію. «Лавров на міністерському засіданні ОБСЄ у Відні назвав бажання розмістити місію ООН на окупованому Донбасі бажанням створити там окупаційну адміністрацію. Я вважаю, що вона там уже є — це російська окупаційна адміністрація», — написав міністр.

Під час засідання у Відні державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що Росія керує і підживлює конфлікт на сході України. Він вважає, що хоч Україна здійснює кроки для дотримання мінських угод, вона не повинна зупинятися на цьому шляху. Держсекретар зауважив, що Росія мінських угод не виконує. «У 2017 році було вбито більше цивільних осіб, ніж у 2016-му. У листопаді порушення режиму припинення вогню на Донбасі зросло на 60%. Ми повинні чітко розуміти джерело цього насильства. Росія озброює, керує, готує, воює на боці антиурядових сил. Ми закликаємо Росію та її маріонеток припинити агресію, залякування та атаки на спостерігачів ОБСЄ», — цитує УНІАН слова посадовця. Він запевнив, що санкції проти Російської Федерації залишатимуться чинними доти, доки РФ не поверне окупований Крим Україні та не виведе війська з Донбасу.

У США переконані, що з усіх викликів, з якими на сьогодні зіштовхнулася ОБСЄ, немає важливішого, ніж ситуація в Україні. «Сполучені Штати віддані суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», — наполягає держсекретар. Кримські санкції залишатимуться чинними, доки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Щодо сходу України, то антиросійські санкції зберігатимуться, доки Росія не виведе свої сили з Донбасу та не виконає своїх мінських зобов’язань.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд також переконана, що незаконна анексія Росією Криму — загроза колективній безпеці країн Заходу. «Хочу приєднатися до наших союзників з ЄС і США, які вважають російське вторгнення в Україну та анексію української території особливо кричущим порушенням міжнародного права й загрозою нашій колективній безпеці», — заявила дипломат. Міністр запевнила, що Канада стоїть пліч-о-пліч з Україною та підтримує її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, засуджуючи російську агресію у Криму та на Донбасі.