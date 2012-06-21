Росія видає російські паспорти особам, які народилися в Молдові в окупованому регіоні і вказує місцем народження «Придністровську молдавську республіку».
Про це сказав спікер молдавського уряду Адріан Канду, – повідомляє УНН.
«Наші правові інститути виявили безліч російських паспортів, виданих особам, які народилися в придністровському регіоні, де місце народження вказано як Придністровська молдавська республіка. Тобто як? Хтось у Росії визнає, що придністровський регіон окремо? Як же тоді визнається територіальна цілісність?» – сказав Канду.