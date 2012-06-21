Росія в проекті резолюції Ради Безпеки ООН пропонує створити озброєну стрілецькою зброєю місію ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на період 6 місяців, після відводу військ і військової техніки від лінії зіткнення. Про це пише ТАСС, з посиланням на копію проекту резолюції.
У документі сказано що запропонована Місія ООН із сприяння охорони Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на південному сході України буде створена "після повного розведення сил і засобів сторін від фактично існуючої лінії зіткнення на період шість місяців", а її голова "буде доповідати безпосередньо генеральному секретарю" ООН Антоніу Гутеррішу.
Також згідно з проектом резолюції, місія "буде представляти собою озброєну стрілецькою зброєю місію, уповноважену виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів СММ ОБСЄ", які здійснюють "цілодобовий моніторинг в зонах розведення сил і засобів сторін".
У разі прийняття документа генсеку ООН буде доручено "негайно розпочати підготовчу роботу і якомога швидше представити Раді Безпеки на розгляд і затвердження докладні рекомендації щодо чисельності та національного складу" майбутньої місії, а також її повноважень.
Ці рекомендації, підкреслюється в тексті, повинні бути погоджені "з урядом України та з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей України".