За перші три місяці широкомасштабної агресії проти України, росія зазнала втрат серед солдат, які дорівнюють втратам Радянського Союзу за дев’ять років війни в Афганістані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твіттері.

«За перші три місяці своєї так званої «спеціальної військової операції» росія зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані», - заявили у відомстві.

Зазначається, що поєднання поганої тактики на низькому рівні, обмежене повітряного прикриття території та відсутність гнучкості та командного підходу призвели до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час їхнього наступу в східних областях України.

«російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час війн. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання озвучити це публічно можуть зростати», - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні триває повномасштабне російське військове вторгнення. Збройні сили України та Сили територіальної оборони мужньо дають відсіч російським загарбникам і завдають їм величезних втрат. США, ЄС та інші країни запровадили і продовжують запроваджувати санкції проти росії.