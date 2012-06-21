Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Україна, яка сьогодні захищає кордони цивілізованого демократичного світу, заслуговує на те, щоб стати членом родини країн НАТО. Цю думку висловив глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн зустрічі на тему «Внутрішня та зовнішня політика України», організованої брюссельським Центром європейської політики. «Ми сподіваємося, що процес вступу України до НАТО буде максимально пришвидшеним, адже зараз триває війна за європейські демократичні цінності, а моя країна виступає форпостом у цій війні», – заявив Андрій Єрмак. Він також нагадав, що Україна проголосила вступ до НАТО та Євросоюзу своєю стратегічною метою і слідує дорожній карті реформ, запропонованій Києву Брюсселем для того, щоб досягти цієї мети.

Як відомо, останнім часом представники ЄС найбільше критикують українську владу за недостатні зусилля у проведенні антикорупційної реформи. Проте Андрій Єрмак нагадав, що «корупційні схеми з’явилися в Україні не за президента Зеленського, вони існували останніх 30 років». За його словами, за час перебування в президентському офісі Володимира Зеленського в Україні почалася «безпрецедентна боротьба з корупцією». «Ще ніколи в сучасній історії влада не була настільки віддалена від корупційних груп впливу, бо Президент є головним борцем з корупцією та прихильником ідеї деолігархізації нашого суспільства», – запевняв європейців Андрій Єрмак.



Окремо глава ОПУ зупинився на питанні мирного врегулювання на Донбасі. На сьогодні роботу Тристоронньої контактної групи заблоковано Російською Федерацією та представниками збройних формувань, які вона підтримує. «Фактично не просувається розгляд жодного питання», – констатував чиновник. Він також відзначив, що останнім часом Москва почала поводити себе на мінських переговорах як посередник, а не учасниця війни на Донбасі. «З цим Україна ніколи не погодиться», –наголосив Андрій Єрмак.

Мирне врегулювання на Донбасі неможливе без участі й підтримки міжнародних партнерів – ЄС та США. «Настав час сказати РФ: якщо ви справді хочете припинити війну, – план на столі. Пропозиція наших німецьких і французьких партнерів щодо логічних кроків, за допомогою яких можна створити карту припинення війна, готова. Сьогодні ми чекаємо відповіді від Росії», – сказав глава ОПУ. Він також відзначив, що ситуація на лінії зіткнення за останній час загострилася. Протягом останніх тижнів озброєні й підтримуванні Росією найманці ідуть на ескалацію конфлікту, навмисно провокуючи ЗСУ для того, щоб зірвати режим припинення вогню на Донбасі.

Окремо Андрій Єрмак розповів присутнім про ініціативу «Кримська платформа», запуск якої торік ініціювала Україна. Він висловив подяку європейським інституціям за те, що за кожної нагоди вони наголошують про те, що ЄС ніколи не визнає анексії Криму Росією. «Ці слова для нас дуже важливі, за них ми дуже вдячні», – наголосив він.

Глава ОПУ нагадав, що у серпні цього року у Києві пройде установчий саміт «Кримської платформи», на який приїдуть «багато наших друзів на рівні керівників держав» і де буде представлено український і міжнародний план деокупації Криму. Сьогоднішню ситуацію на окупованому Кримському півострові Андрій Єрмак назвав «нехтуванням норм міжнародного права». Він визнав, що деокупація Криму – складне питання, на яке «треба витрати багато часу й енергії». «Але це наша земля, наші люди, і тому ми робитимемо все для того, щоб відновити територіальну цілісність нашої країни», – заявив Андрій Єрмак.