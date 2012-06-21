Європарламент ухвалив дві резолюції, в яких засудив агресивну політику Росії щодо України та окупацію частин України й Грузії російськими військами.

У резолюції щодо спільної безпекової та оборонної політики ЄС у 2020 році (за документ проголосували 387 євродепутатів, 180 — проти, 119 утрималися) йдеться, що Європарламент занепокоєний тим, що великі частини України та Грузії окуповано військами РФ в порушення міжнародного права. Євродепутати занепокоєні присутністю військ РФ у Молдові й тим, що Росія надалі дестабілізує мир і безпеку в регіоні. У резолюції підтверджено відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України та всіх інших країн «Східного партнерства», інформує УНІАН.

Другу ухвалену резолюцію, де згадано Україну, присвячено імплементації спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році. За документ проголосували 340 парламентаріїв, 100 — проти, 245 утрималися. У ньому Європарламент висловив занепокоєння поширенням гарячих зон конфлікту в сусідніх з ЄС країнах, замороженими конфліктами та продовженням де-факто окупації Російською Федерацією територій, які належать суверенним державам.

Євродепутати засудили агресивну політику Росії щодо України, її негативну роль у кількох заморожених конфліктах і тиск на деяких із сусідів ЄС на додачу до порушення нею прав кримських татар, блокаду Азовського моря, захоплення українських газових родовищ у Чорному морі та порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови.

Європарламент підтвердив відданість політиці невизнання анексії Криму та закликав Росію взяти на себе відповідальність і вплинути на бойовиків, цілковито втілити свої зобов’язання за підписаними нею мінськими угодами.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»