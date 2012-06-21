В МЗС назвали схвалення Кремлем закону, який спрощує порядок набуття російського громадянства громадянами України, свідченням повної зневаги держави-агресора до міжнародного права і суверенітету інших держав. Про це йдеться у заяві МЗС. Москва взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної країни, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства, переконані в МЗС.
«Відмова від громадянства України у формі направлення нотаріально засвідченої заяви в повноважний орган країни громадянства нікчемна за своєю суттю та змістом», — наголошують в МЗС. Єдиним документом, який засвідчує припинення громадянства України, є відповідний указ Президента України. «Розцінюємо такий крок держави-агресора як продовження правової дискримінації та утисків прав громадян України, які з різних обставин живуть або працюють на території Росії», — заявляють в МЗС і закликають українських громадян не піддаватися на провокації Москви й утриматися від поїздок до Росії.