Європейський Союз закликав Москву негайно звільнити всіх громадян України, яких було незаконно затримано на території окупованого Криму та Росії. Про це йдеться в заяві офіційної представниці глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні Майї Косьянчич.
У тексті документа речниця зовнішньополітичної служби ЄС згадала українського політв’язня Павла Гриба, якого було викрадено з території Білорусі та заарештовано в Росії без жодних чітких обвинувачень 24 серпня 2017.
«Європейський Союз очікує, що його негайно звільнять і нададуть йому змогу отримати спеціальне медичне лікування, якого він потребує», — наголошує Майя Косьянчич. Вона зауважила, що до Павла Гриба слід допустити українських лікарів, які повинні оглянути незаконно затриманого українського громадянина, «поки його утримують під вартою, як вимагає нещодавній судовий припис Європейського суду з прав людини».
У заяві наголошено, що кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого було затримано 12 грудня 2018 року під час в’їзду в окупований Росією Крим, потребує щоденної медичної допомоги з огляду на стан здоров’я.
«Очікуємо, що його буде звільнено без зволікань і він отримає доступ до невідкладної медичної допомоги», — зазначили в ЄС.
Окремо Брюссель нагадав Москві про українських моряків, яких ФСБ захопила поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Пані Косьянчич зазначила, що українських моряків «слід негайно й беззаперечно звільнити».
Крім того, наполягають у ЄС, російська влада зобов’язана надати «повний, вільний і безперешкодний доступ на територію Кримського півострова» міжнародним спостерігачам, котрі опікуються питаннями дотримання прав людини. Пані Косьянчич також зауважила, що «Євросоюз і надалі повною мірою провадитиме політику невизнання анексії Криму».
для «Урядового кур’єра»