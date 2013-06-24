Під час повномасштабної війни якісний зв’язок відіграє надважливу роль. Особливо для військових, яким необхідно комунікувати між собою. Попри те, що росія руйнує базові інтернет-мережі, телеком-оператори швидко відновлюють зв’язок навіть під час знеструмлень та обстрілів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про ситуацію з телеком-інфраструктурою та масштаби збитків розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж, а це близько 3 тисяч базових станцій. 1800 із них уже відновили роботу, і близько 500 населених пунктів знову зі зв’язком. Загалом, за оцінкою Світового банку, потрібно понад 2,2 млрд доларів, щоб відновити повноцінну інфраструктуру й повернути телеком-галузь до довоєнного стану. Наразі команда Мінцифри працює над проектами, щоб швидше відновлювати інтернет-мережі в прифронтових містах і повертати зв’язок на деокуповані території», — зазначив Михайло Федоров.

Міністр підкреслив важливість технологій під час війни, які стали конкурентною перевагою над ворогом. Зокрема, завдяки Старлінкам можна швидко налагодити зв’язок між військовими, медиками й оперативно повернути інтернет у місця, де пошкоджена телеком-інфраструктура. Наразі в Україні працюють більше ніж 42 тисячі терміналів, які ми отримали завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Також Михайло Федоров анонсував спільний проект з Nokia щодо відновлення телеком-інфраструктури в прифронтових містах. Ціль проекту — забезпечити українців більш стійким та незалежним від енергопостачання інтернетом. Реалізувати пілотний проект планують спершу в Херсонській області.