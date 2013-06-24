росія не зможе налагодити постачання електроенергії із Запорізької АЕС до окупованого Криму. Натомість держава-агресор використовує українські ядерні об’єкти для шантажу. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр повідомив, що внаслідок агресивних бойових дій російських окупантів були пошкоджені лінії електропередачі Запорізької АЕС.

«Відповідно було розвантажено станцію – зараз потужність складає 1500 Мвт, до цього ця АЕС виробляла 2000 МВт», - зазначив він.

На прохання журналіста Герман Галущенко прокоментував чутки про те, що росіяни можуть використати захоплену ЗАЕС для налагодження постачання електроенергії до окупованого Криму: «Такої технічної можливості не було і до війни. І зараз так само немає окремо виділеної лінії на Крим».

«Ключове питання для нас – безпека ядерних об’єктів. Це те, про що ми говоримо постійно з нашими партнерами, міжнародними інституціями. Не можуть військові бути присутніми на ядерних об’єктах», - підкреслив Міністр.

Герман Галущенко наголосив, що наразі невідомо чи проведена окупантами утилізація всіх боєприпасів, які були ними завезені на ЗАЕС. «Те, як вони проводять утилізацію, по суті дорівнює тому як вони заходили на станцію, коли обстрілювали АЕС з усього, що було під руками. Фактично вони просто винесли боєприпаси за периметр станції і підривали їх біля учбового тренувального центру, що знаходиться за 50 метрів від станції».

Очільник Міненерго нагадав, що Україна неодноразово зверталася до міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ, з вимогою втрутитися в ситуацію і забезпечити безпеку українських АЕС в умовах війни.

«Ми також зверталися до МАГАТЕ поставити вимогу перед НАТО закрити небо над Україною, з врахуванням у тому числі географії атомних станцій, бо географічно вони перекривають всю країну», - зазначив Герман Галущенко.