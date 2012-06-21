Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Єврокомісія опублікувала статистику видачі державами-учасницями Шенгенської зони віз для громадян третіх країн у 2019 році. Загальна кількість короткострокових віз становить близько 15 мільйонів, при цьому загальна кількість звернень громадян третіх держав до консульських установ країн Шенгену сягла 17 мільйонів.
Відповідно до даних звіту Україна перебуває далеко позаду тих держав, чиї громадяни прагнули отримати в 2019 році шенгенську візу. Причина цього полягає в чинності безвізового режиму між Україною та ЄС, який, окрім приватних подорожей, дає ще й змогу короткострокового працевлаштування для сезонних робітників. Таким чином кількість, звернень громадян України із проханням видати шенгенську візу становила у 2019 році 197 697, загалом було видано 185 957 віз, з них 33 757 – багаторазові. Згідно зі звітом Єврокомісії, у 2019 році консули держав Шенгену відмовили у задоволення 11 511 візових звернень від резидентів України.
Як свідчать статистичні дані, за останні кілька років кількість охочих у світі отримати шенгенську візу зросла. Порівняно з 2018 роком, у 2019 році кількість візових заявок зросла практично на 6%, при цьому найбільшу кількість звернень на отримання шенгенських віз зафіксовано від громадян Росії – понад 4 мільйони, що майже на 12% більше, порівняно з 2018 роком. І ця кількість найбільша за останні п’ять років.
Такий сплеск інтересу російських громадян до поїздок у Євросоюз може свідчити, що внутрішні проблеми в «матушкє» так їх дістали, що єдиною розвагою залишається поїздка до «ненависної гейропи». Від Росії відстали навіть громадяни Китаю, які подали 3 мільйони візових звернень. Далі в рейтингу розташувалася Індія – понад один мільйон.
Найчастіше громадяни третіх країн зверталися по шенгенську візу до консульств Франції, Німеччини, Італії та Іспанії. Найменшу кількість візових заявок отримали Люксембург та Ісландія. Найбільшу кількість багаторазових Шенгенських віз видала Німеччина – 1 664 448 віз, найменшу кількість видала Ісландія – 1585.