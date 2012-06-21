Позиція Росії, яка намагалася провести на рівні ООН обговорення щодо імплементації Мінських угод, є оманливою. Росія не може бути посередником, оскільки вона ініціювала і підтримує конфлікт на сході України.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, про це йдеться у спільній заяві Великобританії, США та Естонії.

РФ є активним учасником підготовки, оснащення та управління збройними формуваннями в районах, які не знаходяться під контролем України.

Заява Британії, США та Естонії з'явилася у відповідь на спроби Москви провести 2 грудня інтерактивне засідання РБ ООН за формулою Арріа, куди були запрошені, в тому числі представники окупаційної влади невизнаних "ЛДНР", контрольованих Москвою.

Ця спроба використання майданчику ООН була зірвана - західні країни відмовилися від участі у російської ініціативи, а ООН навіть не транслювала подію на офіційних ресурсах.

Як підкреслюється в заяві Великобританії, США та Естонії, "ця зустріч була відкритою спробою подати помилковий і оманливий наратив про конфлікт на сході України".

У зв'язку з цим західні країни нагадали, що РФ ініціювала і продовжує розпалювати конфлікт.